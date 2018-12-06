Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Fenerbahçe'de hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda
Fenerbahçe'de hoca belirsizliği son buluyor. Başkan Ali Koç yönetimle görüşerek son sözü söyleyecek.
6 Aralık 2018 Perşembe, 21:48:47
Güncelleme: 07:53:29
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.
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Sportif direktör Damien Comolli'nin 'Koeman ile devam ediyoruz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok' sözlerine resmi siteden jet düzeltme geçilmesiyle, Hollandalı çalıştırıcının kalıcı olmayacağı kesinleşti.
Yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy önceki gün taraftarın gözdesi Ersun Yanal ile buluşup, nabız yoklarken masada başka alternatiflerin de olduğu belirtiliyor.
Yerli aday olarak Yanal dışında Tayfun Korkut da gündemde.
YİNE HATA YAPMAK İSTEMİYOR Sportif direktör Damien Comolli ise yabancı hoca adaylarıyla görüşmeleri sürdürüyor.