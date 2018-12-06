Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Fenerbahçe'de hoca belirsizliği son buluyor. Başkan Ali Koç yönetimle görüşerek son sözü söyleyecek.
6 Aralık 2018 Perşembe, 21:48:47 Güncelleme: 07:53:29
Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.

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Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Sportif direktör Damien Comolli'nin 'Koeman ile devam ediyoruz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok' sözlerine resmi siteden jet düzeltme geçilmesiyle, Hollandalı çalıştırıcının kalıcı olmayacağı kesinleşti.

Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy önceki gün taraftarın gözdesi Ersun Yanal ile buluşup, nabız yoklarken masada başka alternatiflerin de olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

Yerli aday olarak Yanal dışında Tayfun Korkut da gündemde.

Fenerbahçede hoca konusunda iki aday kaldı! Son söz başkanda

YİNE HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Sportif direktör Damien Comolli ise yabancı hoca adaylarıyla görüşmeleri sürdürüyor.

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