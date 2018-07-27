Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma

    27 Temmuz 2018 Cuma, 02:01:01 Güncelleme: 02:01:49
    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma
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    Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

    Fransız yıldız Andre Ayew'i renklerine bağlayan, Vincent Janssen'le de yeniden anlaşan Fenerbahçe durmuyor...

    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma
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    Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

    Sarı-Lacivertliler şimdi de stoper takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Yerry Mina konusunda hedefe ulaşamayan sporti direktör Damien Comolli iki yeni hedef belirledi.

    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma
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    Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Comollıinin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.

    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma
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    Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

    2014'TEN BU YANA STOKE'TA
    Listedeki diğer isim de yine geçen sezon Stoke City formasını giyen Martins Indi...

    Fenerbahçe'de hedef Chelsea'den Kurt Zouma
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    Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

    Cocu'nun vatandaşı olan Hollandalı stoper, 2014 yılında 7.7 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi.

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