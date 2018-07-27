Fenerbahçede hedef Chelseaden Kurt Zouma

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Comollıinin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.



