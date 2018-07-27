Aziz Yıldırım Ali Koça belgelerle cevap verecek! - Galeri - Fotomaç
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Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
27 Temmuz 2018 Cuma, 01:27:33
Güncelleme: 11:16:25
Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi.
Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.
Aziz Yıldırım Ali Koç'a belgelerle cevap verecek!
YASAL SORUNLAR VAR
Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten hukukçular, Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasının ise bazı yasal sorunlar doğuracağı konusunda hem fikir oldu.