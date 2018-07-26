Andre Ayewin amcası Süper Ligde oynamış! Çok ilginç detay

Andre Ayew'in babası ünlü bir futbolcu. Asıl adı Abedi Ayew olan futbolcu, futbol zekası ve oyun stili itibarıyla, Brezilyalı eski futbolcu Pele'ye benzetilerek Pelé lakabını almış ve Abedi Pele adıyla tanınmıştır. Abedi Pele, futbol kariyerinde 3 kez üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.