Andre Ayewin amcası Süper Ligde oynamış! Çok ilginç detay

Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
26 Temmuz 2018 Perşembe, 23:22:09
Güncelleme: 07:37:15
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Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew kulüp kariyerinde 355 maça çıktı 91 gol attı ve 42 asist yaptı. Gana Milli Takımı'nda ise 76 maçta 14 gol kaydetti.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Forvet ve sol kanat bölgelerinde forma giyebilen 28 yaşındaki Ayew, 2018 yılının Ocak ayında West Ham United'dan Swansea City'e 22.8 milyon euroya transfer oldu.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew, Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile birlikte Marsilya'da 5 sezon oynadı.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew'in babası ünlü bir futbolcu. Asıl adı Abedi Ayew olan futbolcu, futbol zekası ve oyun stili itibarıyla, Brezilyalı eski futbolcu Pele'ye benzetilerek Pelé lakabını almış ve Abedi Pele adıyla tanınmıştır. Abedi Pele, futbol kariyerinde 3 kez üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew'in bir kardeşi Jordan Ayew Swansea'de, yetenek olarak geride kalan diğer kardeşi Ibrahim Ayew ise Cebelitarık'ın Europa FC takımında forma giyiyor.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew, 2000 yılında Sporting'den Yimpaş Yozgatspor'a transfer oldu. 1 yıl oynadıktan sonra da oradan Kocaelispor'a geçti.
Andre Ayew'in amcası Süper Lig'de oynamış! Çok ilginç detay
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Andre Ayew, 2015-2016 sezonunda Swansea City formasıyla Bafetimbi Gomis ile birlikte mücadele ettii.