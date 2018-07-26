Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
26 Temmuz 2018 Perşembe, 21:39:43
Güncelleme: 08:10:41
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Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
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Fatih Terim'in "Büyük kulüpler kendi arasında transfer yapabilmeli" sözlerinden sonra iki kulüp arasında dev bir takas söz konusu.
Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında perde arkasında devam eden transfer görüşmeleri Fatih Terim'in açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.
Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
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Başarılı çalıştırıcı, Sakarya maçından sonra, "4 büyük takım aralarında transfer yapabilmeli. Ekonomik olarak kaybediyoruz. Dünyada bunun örnekleri var. Her sene Milan İnter'den, İnter Milan'dan oyuncu alıyor" dedi.
Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
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ALBAYRAK TEMAS KURDU
Tecrübeli hocanın, bu sözleri dikkatleri bir kez daha Ozan Tufan'a çevirdi. Zira Terim'in, Phillip Cocu'nun kadroda düşünmediği Ozan Tufan'ı bir süredir istediği konuşuluyordu.
Fatih Terim'in hangi isimden bahsettiği belli oldu! Hedef Fenerbahçe'den Ozan Tufan...
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Hatta Terim'in isteğiyle Abdurrahim Albayrak, Ozan için bizzat Fenerbahçeli yöneticileri aramış, ancak "Sizde başarılı olursa bunu taraftara anlatamayız" yanıtı almıştı.