Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 3 yıllık bir planla göreve çıktığı Sportif Direktör Damien Comolli yeni sezon için çalışmalara başladı.
20 Kasım 2018 Salı, 18:14:27
Güncelleme: 18:19:26
Sarı-lacivertli takımda hem Başkan Ali Koç'un ilk sezonu hem de Damien Comolli ile kurulan yeni yapı çalkantılarla başladı.
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Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de, ilk fire 3 yıllık anlaşma yapılan teknik direktör Phillip Cocu ile oldu, 10 haftada vedalaşıldı.
Sarı-lacivertli takım, bu sezonu Erwin Koeman ile tamamlayıp, yeni sezona daha hazırlıklı ve güçlü girmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre; Başkan Koç ve Sportif Direktör Comolli için geçiş sezonu olarak görülen bu ilk yıl sonrası, gelecek sezonda mutlaka şampiyonluk hedefleniyor.
Bunun için de şimdiden scouting ve transfer sistemi çalışmasını yapıyor.