Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 3 yıllık bir planla göreve çıktığı Sportif Direktör Damien Comolli yeni sezon için çalışmalara başladı.
    20 Kasım 2018 Salı, 18:14:27 Güncelleme: 18:19:26
    Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Sarı-lacivertli takımda hem Başkan Ali Koç'un ilk sezonu hem de Damien Comolli ile kurulan yeni yapı çalkantılarla başladı.

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    Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'de, ilk fire 3 yıllık anlaşma yapılan teknik direktör Phillip Cocu ile oldu, 10 haftada vedalaşıldı.

    Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Sarı-lacivertli takım, bu sezonu Erwin Koeman ile tamamlayıp, yeni sezona daha hazırlıklı ve güçlü girmek istiyor.

    Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Milliyet'in haberine göre; Başkan Koç ve Sportif Direktör Comolli için geçiş sezonu olarak görülen bu ilk yıl sonrası, gelecek sezonda mutlaka şampiyonluk hedefleniyor.

    Fenerbahçede gidecek ve kalacaklar belli oldu!

    Bunun için de şimdiden scouting ve transfer sistemi çalışmasını yapıyor.

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