Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Volkan Demirel'in durumu ise belirsizliğini koruyordu. Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinde yayınlanan bir ayrıntı ise, Demirel'in geleceği hakkındaki dedikodulara açıklık getirdi...
19 Temmuz 2019 Cuma 16:27 Güncelleme: 19.07.2019 16:28
Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'in geleceği merak ediliyordu.

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Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenirken resmi sitedeki bir detay dikkat çekti.

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren futbolcuların isimleri resmi sitedeki A Takım kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Volkan Demirel'in fotoğrafının kadroda yer alması dikkat çekerken, Skrtel'in ismi ise listede yer almadı.

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Bu gelişme sonrası deneyimli kalecinin takımda kalma ihtimalinin olumlu olarak devam ettiği şeklinde yorumlandı.

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