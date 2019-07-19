Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Volkan Demirel'in durumu ise belirsizliğini koruyordu. Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinde yayınlanan bir ayrıntı ise, Demirel'in geleceği hakkındaki dedikodulara açıklık getirdi...

19 Temmuz 2019 Cuma 16:27 Güncelleme: 19.07.2019 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





