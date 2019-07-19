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Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi! Resmi siteden...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Volkan Demirel'in durumu ise belirsizliğini koruyordu. Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinde yayınlanan bir ayrıntı ise, Demirel'in geleceği hakkındaki dedikodulara açıklık getirdi...
19 Temmuz 2019 Cuma 16:27
Güncelleme: 19.07.2019 16:28
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'in geleceği merak ediliyordu.
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Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenirken resmi sitedeki bir detay dikkat çekti.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren futbolcuların isimleri resmi sitedeki A Takım kadrosundan çıkarıldı.
Volkan Demirel'in fotoğrafının kadroda yer alması dikkat çekerken, Skrtel'in ismi ise listede yer almadı.
Bu gelişme sonrası deneyimli kalecinin takımda kalma ihtimalinin olumlu olarak devam ettiği şeklinde yorumlandı.