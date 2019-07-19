Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Transfer çalışmalarını sürüdüren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek ve transfer edilmesi beklenen isimler netlik kazanmıştı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal, gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan iki transfere engel oldu...

19 Temmuz 2019 Cuma 15:31 Güncelleme: 19.07.2019 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





