İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak... Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...
19 Temmuz 2019 Cuma 14:58
İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak...

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İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

18.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube hesaplarından yayınlanacak.

İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

Boluspor maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada yeni transferlere şans vermesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Bursaspor maçı 11'i;

İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

ALTAY BAYINDIR

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