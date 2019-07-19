İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak... Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...

19 Temmuz 2019 Cuma 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





