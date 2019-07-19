İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak... Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...
19 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak...
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18.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube hesaplarından yayınlanacak.
Boluspor maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada yeni transferlere şans vermesi bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Bursaspor maçı 11'i;