Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Ersun Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra, Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi.
30 Aralık 2018 Pazar, 11:41:11
Güncelleme: 11:43:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kararıyla bir isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Karar Ali Koç ve yönetime bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıcak gelişmelerin peş peşe yaşandığı sarı lacivertlilerde bir flaş karar daha alındı. Teknik direktör Ersun Yanal, o ismi planları arasına dahil etmediğini yönetime de bildirdi.
Yanal'ın kararı doğrultusunda, Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesildi.
Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Ersun Yanal'ın da olumsuz rapor vermesi üzerine, yönetim kararını kesinleştirdi.
Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye Sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek.