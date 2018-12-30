Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş karar! 'Gönderin gitsin'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Ersun Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra, Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi.

30 Aralık 2018 Pazar, 11:41:11 Güncelleme: 11:43:31
Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kararıyla bir isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Karar Ali Koç ve yönetime bildirildi.

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Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Sıcak gelişmelerin peş peşe yaşandığı sarı lacivertlilerde bir flaş karar daha alındı. Teknik direktör Ersun Yanal, o ismi planları arasına dahil etmediğini yönetime de bildirdi.

Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Yanal'ın kararı doğrultusunda, Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesildi.

Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Ersun Yanal'ın da olumsuz rapor vermesi üzerine, yönetim kararını kesinleştirdi.

Fenerbahçede flaş karar! Gönderin gitsin

Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye Sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek.

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