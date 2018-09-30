Fenerbahçede flaş kadro dışı!

Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı! Yıldız isim Rize'ye götürülmedi...
30 Eylül 2018 Pazar, 12:38:29
Güncelleme: 12:40:21
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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Rize'ye vardı.
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Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu beklenmedik şekilde 3 futbolcuyu Rize'ye götürmedi.
Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu İstanbul'da bıraktı.
Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.
Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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Buradan da karayolu ile Rize'ye geçen kafile, kamp yapacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.