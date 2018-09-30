Fenerbahçede flaş kadro dışı! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!

    Fenerbahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı! Yıldız isim Rize'ye götürülmedi...
    30 Eylül 2018 Pazar, 12:38:29 Güncelleme: 12:40:21
    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!

    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Rize'ye vardı.

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    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!

    Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu beklenmedik şekilde 3 futbolcuyu Rize'ye götürmedi.

    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!

    Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu İstanbul'da bıraktı.

    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!

    Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!

    Buradan da karayolu ile Rize'ye geçen kafile, kamp yapacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

    Fenerbahçe'de flaş kadro dışı!
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    Fenerbahçede flaş kadro dışı!
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