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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü için İngiltere'den geliyorlar. Aktarılan bilgilere göre, Premier Lig'e çıkan kulübün hocası, sarı lacivertli golcü için transfer operasyonuna başladı bile! İşte detaylar...
31 Temmuz 2020 Cuma 10:31
Güncelleme: 31.07.2020 10:36
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Premier Lig'e yükselmeyi başaran West Bromwich'te Slaven Bilic resmen düğmeye bastı.
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Vedat Muriç'i çok isteyen Hırvat teknik adam, golcü listesinin ilk sırasına Kosovalı forveti yazdı.
Fenerbahçe'de bu sezonun en verimli isimlerinden Vedat Muriç için West Bromwich Albion resmen harekete geçiyor.
Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibinde Slaven Bilic mesaisine hızlı başladı.
Güçlükle yükseldikleri Premier Lig için ciddi takviyeler isteyen Hırvat teknik adam, transfer listesinin ilk sırasında Kosovalı forveti tutuyor.