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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü için İngiltere'den geliyorlar. Aktarılan bilgilere göre, Premier Lig'e çıkan kulübün hocası, sarı lacivertli golcü için transfer operasyonuna başladı bile! İşte detaylar...

31 Temmuz 2020 Cuma 10:31 Güncelleme: 31.07.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





