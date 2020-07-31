Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Fransız ekibi Toulouse'a başkan olan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, gözünü sarı-lacivertli takımda düşünülmeyen iki isme dikti. İşte Comolli'nin istediği o yıldızlar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

31 Temmuz 2020 Cuma 09:19
Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Sarı-lacivertli takım yapacağı takviyelerle önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.

Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Öte yandan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de mevcut. Bu yıldızlardan ikisine takımın eski sportif direktörü Damien Comolli talip oldu.

Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Miha Zajc ve Michael Frey, Toulouse'un gündeminde.

Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Foot Mercato, Fransız kulübünde başkanlığına getirilen Damien Comolli'nin eski oyuncuları için girişimde bulunabileceğini duyurdu.

Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

İki futbolcuyu da sarı-lacivertli takıma Comolli getirmişti.

Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Zajc, bu sezon çıktığı 17 maçta 3 gol kaydederken, İsviçreli golcü Frey ise sezonu kiralık geçirdiği Nürnberg'de 32 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

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