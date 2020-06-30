Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ilk ayrılan isim Datome oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Gigi Datome, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yapılan açıklamada, "Gigi Datome, mevcut sözleşmesini kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.