Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Obradovic'in ayrılığı sonrası Gherardini, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fakat bu hamle de yetmedi ve yıldız oyuncu takımdan ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, yaptığı resmi açıklamada yıldız ismin ayrıldığını resmen duyurdu. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
30 Haziran 2020 Salı 10:19
Güncelleme: 30.06.2020 11:51
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Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.
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Ancak Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.
Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.
Fenerbahçe'de ilk ayrılan isim Datome oldu
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Gigi Datome, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yapılan açıklamada, "Gigi Datome, mevcut sözleşmesini kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.
Gigi Datome'den veda açıklaması:
Sizlere gerçekten kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Kariyerimde yeni bir meydan okumaya atılmama izin veren kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum.