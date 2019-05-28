Fenerbahçe'de flaş ayrılık! "Kalmak istemiyorum"

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verilirken, takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşti. Sarı-Lacivertlilerde Valbuena ve Neustadter'in vedasından sonra sözleşmesi sona eren diğer futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya'da bu gelişmeler yaşanırken Ersun Yanal'ın vazgeçilmez ismi olan yıldız futbolcudan gelen ayrılık isteği herkesi şok etti.