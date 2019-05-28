Fenerbahçe'de flaş ayrılık! "Kalmak istemiyorum"

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verilirken, takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşti. Sarı-Lacivertlilerde Valbuena ve Neustadter'in vedasından sonra sözleşmesi sona eren diğer futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya'da bu gelişmeler yaşanırken Ersun Yanal'ın vazgeçilmez ismi olan yıldız futbolcudan gelen ayrılık isteği herkesi şok etti.
28 Mayıs 2019 Salı 09:38
Güncelleme: 28.05.2019 09:39
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sıraya tırmanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.
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Taraftarlarına bu sezonu unutturmak isteyen yönetim, transferde kimsenin tartışmayacağı kalitede isimlere yöneldi.
Takımdan ayrılacak isimlerin de netleşmesiyle teknik direktör Ersun Yanal, transfer listesini hazırladı.
Kiralık ve sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, neredeyse tüm mevkilere transfer yapılacak.
Sarı-Lacivertliler'de ligin son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından şok bir gelişme yaşandı.