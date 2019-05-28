Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 'Kalmak istemiyorum' - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! "Kalmak istemiyorum"

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verilirken, takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşti. Sarı-Lacivertlilerde Valbuena ve Neustadter'in vedasından sonra sözleşmesi sona eren diğer futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya'da bu gelişmeler yaşanırken Ersun Yanal'ın vazgeçilmez ismi olan yıldız futbolcudan gelen ayrılık isteği herkesi şok etti.

28 Mayıs 2019 Salı 09:38 Güncelleme: 28.05.2019 09:39
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kalmak istemiyorum

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sıraya tırmanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kalmak istemiyorum

Taraftarlarına bu sezonu unutturmak isteyen yönetim, transferde kimsenin tartışmayacağı kalitede isimlere yöneldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kalmak istemiyorum

Takımdan ayrılacak isimlerin de netleşmesiyle teknik direktör Ersun Yanal, transfer listesini hazırladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kalmak istemiyorum

Kiralık ve sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de, neredeyse tüm mevkilere transfer yapılacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kalmak istemiyorum

Sarı-Lacivertliler'de ligin son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından şok bir gelişme yaşandı.

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