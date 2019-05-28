Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko yaz tatili için Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. Yıldız oyuncu burada kendisine gelen "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" şeklindeki soruyu yanıtlarken şok bir tepki verdi...

28 Mayıs 2019 Salı 08:29 Güncelleme: 28.05.2019 09:15
Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

İtalyan ekibi Roma'da giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Edin Dzeko, tatilini geçirmek üzere menajeri Mirsad Türkcan ile birlikte Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

Bu ziyaret üzerine, hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Bosna Hersekli oyuncuya bu yönde bir soru soruldu.

Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

Yıldız futbolcu Edin Dzeko, bu soruyu yanıtsız bırakmadı...

Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti.

Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın" sorusuna, "Hayır"yanıtını verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN