Edin Dzeko'dan şok Fenerbahçe tepkisi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko yaz tatili için Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. Yıldız oyuncu burada kendisine gelen "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" şeklindeki soruyu yanıtlarken şok bir tepki verdi...