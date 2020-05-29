Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği isim için sürpriz bir talip devreye girdi. İşte son gelişmeler...
29 Mayıs 2020 Cuma 20:02
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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