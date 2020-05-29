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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda kararlar alınmaya başlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği isim için sürpriz bir talip devreye girdi. İşte son gelişmeler...
29 Mayıs 2020 Cuma 20:02
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Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.
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