Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe ve teklif...''

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin menajerinden flaş açıklamalar geldi. İki yıldızın menajeri Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için o teklifi yapması durumunda Başakşehir'e fikirlerini söyleyeceklerini ifade etti. Öte yandan Altıparmak, Caner Erkin'in Beşiktaş'taki son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...