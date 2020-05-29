Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe ve teklif...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe ve teklif...''

Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe ve teklif...''

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin menajerinden flaş açıklamalar geldi. İki yıldızın menajeri Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için o teklifi yapması durumunda Başakşehir'e fikirlerini söyleyeceklerini ifade etti. Öte yandan Altıparmak, Caner Erkin'in Beşiktaş'taki son durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

29 Mayıs 2020 Cuma 17:26
Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin teklifi...''

Transfer gündeminde adı sık geçen iki isim olan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin teklifi...''

İki yıldız futbolcu özellikle Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu.

Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin teklifi...''

Caner Erkin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu sona ererken, İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe haricinde Avrupa'dan da teklifler geldiği iddia edilmişti.

Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin teklifi...''

İki futbolcunun menajeri olan Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.


Hürriyet'in sorularını cevaplayan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde;

Caner Erkin ve İrfan Can'ın menajerinden flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin teklifi...''

Caner Erkin'in 88 numaralı paylaşımı Beşiktaş lehine yorumlandı, ne dersiniz?
O paylaşımda bir anlam aramayalım Fenerbahçe'de oynarken de aynısını yapmıştı.

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