Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyan etti!
Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan ve yapılan yeni transferlerle iyice gözden düşen Ferdi Kadıoğlu Comolli'ye patladı...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 15:45:35
Güncelleme: 15:50:58
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sonunda isyan etti...
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Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye patladı.
Güneş'in haberine göre orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi şunları söyledi;
"Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür"
Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 14 dakika sahne alabildi.
Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Eljif Elmas ve Miha Zajc bulunuyor.