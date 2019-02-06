Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti! - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan ve yapılan yeni transferlerle iyice gözden düşen Ferdi Kadıoğlu Comolli'ye patladı...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 15:45:35 Güncelleme: 15:50:58
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu sonunda isyan etti...

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Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye patladı.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Güneş'in haberine göre orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi şunları söyledi;

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

"Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür"

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 14 dakika sahne alabildi.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Eljif Elmas ve Miha Zajc bulunuyor.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu isyan etti!
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