Fenerbahçede acı tablo! Transfer... - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de acı tablo! Transfer...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geldiği günden bu yana Fenerbahçe'ye transferde zarar ettirdi. İşte Comolli'nin planları ve sonrasında yaşanan acı tablo...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 12:24:33 Güncelleme: 12:40:39
Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerini geçiren ancak Ersun Yanal yönetiminde iki iç saha maçında aldığı 6 galibiyet ile derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin sezon başında yapmış olduğu transferlerden alınan verim büyük hayal kırıklığı oldu.

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Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör yönetiminde yapılan 11 transferni hemen hemen hepsinden istediği verimi alamadı.

Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

Sarı-Lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunu bu isimlerle güçlendirmişti;

Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

SLIMANI

Fenerbahçede acı tablo! Transfer...

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