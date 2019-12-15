Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu ve Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli bir 3 puan yitirdi. Ev sahibi Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'dan gelirken sarı-lacivertlilerin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan sert ifadeler geldi.
15 Aralık 2019 Pazar 20:27 Güncelleme: 15.12.2019 20:27
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan kaybetti.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Sarı-lacivertliler bu sezonki deplasman mağlubiyetlerine Sivasspor karşısında da dur diyemedi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Yiğidolar bu galibiyetle 33 puana ulaşarak liderliğini perçinlerken, Fenerbahçe 25 puanda kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

İşte Yanal'ın açıklamaları...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''

Ersun Yanal: Bizim sezon başında beri bir oyunumuz var. Bunu pas oyunumuz, savunmamız, savunmadan hücuma geçişimiz, bu oyunları oynarken rakibe yada kendimize göre kurduğumuz oyun olmaktadır.

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