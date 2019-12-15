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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sert sözler! ''Bunu müsaade etmem...''
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu ve Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli bir 3 puan yitirdi. Ev sahibi Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'dan gelirken sarı-lacivertlilerin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan sert ifadeler geldi.
15 Aralık 2019 Pazar 20:27
Güncelleme: 15.12.2019 20:27
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Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan kaybetti.
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Sarı-lacivertliler bu sezonki deplasman mağlubiyetlerine Sivasspor karşısında da dur diyemedi.
Yiğidolar bu galibiyetle 33 puana ulaşarak liderliğini perçinlerken, Fenerbahçe 25 puanda kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirirken sert ifadeler kullandı.
İşte Yanal'ın açıklamaları...
Ersun Yanal: Bizim sezon başında beri bir oyunumuz var. Bunu pas oyunumuz, savunmamız, savunmadan hücuma geçişimiz, bu oyunları oynarken rakibe yada kendimize göre kurduğumuz oyun olmaktadır.