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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisine bambaşka 11!
Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Derbi kadrosunu belirlemeye çalışan başarılı hoca, defans ve orta sahada farklı alternatifler üzerinde duruyor. Ersun Yanal antrenmanlarda her oyuncusu ile tek tek ilgilenirken kafasında 4 tane ilk 11 belirledi. İşte Ersun Yanal'ın 4 boyutlu Fenerbahçe'si...
26 Eylül 2019 Perşembe 07:31
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Fenerbahçe'de sakatların büyük ölçüde iyileşmesiyle alternatif sayısı artan Ersun Yanal, Galatasaray'ı yıkacak derbi 11'i üzerinde çalışıyor...
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Dev maça 2 gün kala sarı-lacivertli çalıştırıcı bazı mevkilerde belli isimleri kafasında netleştirdi.
Ancak savunma ve orta saha kurgusunda hala kesin kararını vermedi. Antrenmanlarda farklı alternatifler üzerinde duruluyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal derbi öncesi kafasında 4 tane ilk 11 belirledi.