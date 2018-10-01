Rize yenilgisi 12. adamın sabrını tüketti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Cocu'ya sert tepkiler gösterirken, Ersun Yanal'ın dönmesi için seferberlik ilan etti.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 01:38:22
Güncelleme: 01:38:49
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
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Tarihin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Rize yenilgisi taraftarın sabrını tüketti.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
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Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Cocu, hedefteki isim olurken, Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
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Sarı-lacivertlilerin Rize deplasmanında yaşadığı hezimetin ardından ilk olarak Cocu'nun görevden alınması gündeme geldi. F.Bahçe yönetiminin kısa süre içinde bu konuda somut adımlar atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
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Fenerbahçe'nin 12. adamı da hoca konusunda artık isyan etti. Phillip Cocu'ya sert tepkiler gösteren sarı-lacivertliler, takımı 2013- 14 sezonunda şampiyon yapan Ersun Yanal'ın dönmesi için seferberlik başlattı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!
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Kadıköy'de önceki haftalarda oynanan maçlarda "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla yönetime mesaj gönderen taraftarlar, dün akşam da sosyal medyada organize oldu. Yanal ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı.