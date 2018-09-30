Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"

    Fenerbahçe'nin ilk yarıda Çaykur Rizespor'dan 3 gol yemesinin ardından, ikinci yarıda ev sahibi ekibin tribünleri "Fener kümeye" tezahüratı yaptı.
    30 Eylül 2018 Pazar, 21:54:12 Güncelleme: 21:55:41
    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
    • 1
    • 29
    Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye

    Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol yemesi sonrası, ev sahibi ekibin tribünlerinden flaş bir tezahürat geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
    • 2
    • 29
    Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye

    Rizespor tribünleri iki takımın ikinci yarı için sahaya çıkması sonrası, "Fener kümeye" tezahüratları yaptı.

    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
    • 3
    • 29
    Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye

    Rizespor taraftarının bu tezahüratı 2-3 dakika boyunca devam etti.

    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
    • 4
    • 29
    Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye
    Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
    • 5
    • 29
    Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN