Rizede flaş tezahürat: Fener kümeye - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
Fenerbahçe'nin ilk yarıda Çaykur Rizespor'dan 3 gol yemesinin ardından, ikinci yarıda ev sahibi ekibin tribünleri "Fener kümeye" tezahüratı yaptı.
30 Eylül 2018 Pazar, 21:54:12
Güncelleme: 21:55:41
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol yemesi sonrası, ev sahibi ekibin tribünlerinden flaş bir tezahürat geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
Rizespor tribünleri iki takımın ikinci yarı için sahaya çıkması sonrası, "Fener kümeye" tezahüratları yaptı.
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
Rizespor taraftarının bu tezahüratı 2-3 dakika boyunca devam etti.
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"
Rize'de flaş tezahürat: "Fener kümeye"