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Fenerbahçe'de Ersun Yanal net konuştu! Talisca bizi şampiyon yapar!
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Çin'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
14 Kasım 2019 Perşembe 07:42
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Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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Aratransfer dönemi öncesi birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Matuidi, Pedro gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertlilere Çin'den bir oyuncu önerildi.
Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı öğrenildi.
ÇİN'DE 24 MAÇTA 15 GOL ATTI ÇinLigi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi.