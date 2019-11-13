Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da ger geçen gün artarak devam ediyor... Devre arası transfer döneminde sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, ayrılıklar da yaşanacak. Bazı isimlerin zaten gönderileceği konuşulmaya başlanmıştı ancak bu kez ayrılacağı kaydedilen isim sürpriz... İşte ayrılığın detayları ve Fenerbahçe'nin verdiği son dakika transfer kararı...