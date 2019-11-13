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Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı! Bonservis bedeli...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da ger geçen gün artarak devam ediyor... Devre arası transfer döneminde sol bek, kanat ve golcü takviyeleri yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, ayrılıklar da yaşanacak. Bazı isimlerin zaten gönderileceği konuşulmaya başlanmıştı ancak bu kez ayrılacağı kaydedilen isim sürpriz... İşte ayrılığın detayları ve Fenerbahçe'nin verdiği son dakika transfer kararı...
13 Kasım 2019 Çarşamba 15:12
Güncelleme: 13.11.2019 15:18
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan ve iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor...
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Sarı lacivertlilerde yedek alternatifinin zayıf olmasının yanı sıra beklentileri karşılayamayan isimlerin de takımdan gönderilmesi için talimat verildi.
'Sattığın kadar al' kuralı ile UEFA'nın da FFP kıskancına girmek istemeyen sarı lacivertliler, alınacak isimlere ödenecek para için fon oluşturma kararı almıştı.
Bu kapsamda piyasası olan ancak kadroda düşünülmeyen isimleri vitrine koyan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor...
DAHA 1 YILI DOLMADI...
Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşirken geçtiğimiz sezon devre arasında gelen Miha Zajc ile ilgili önemli bir karar verildi.