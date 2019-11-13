Fenerbahçe'den Pedro bombası
Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Dindar, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Chelsea'nin yıldızı Pedro ile ilgili yorumlarda bulundu.
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