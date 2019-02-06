Fenerbahçede Ersun Yanal Kayserispor maçı 11ini belirledi! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kayserispor maçı 11'ini belirledi!
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, Kayserispor engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Ersun Yanal bu zorlu maç öncesi 11'ini belirledi...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 16:30:30
Güncelleme: 16:32:25
Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısı itibariyle yüzler gülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler üst sıralara tırmanmaya başladı.
Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Kanarya, aldığı puanlarla 12. sıraya yükseldi.
Bursaspor maçında son dakikalarda yediği golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmedi.
Deneyimli teknik adamın ara transferde takıma katılan isimlerle birlikte eli bir hayli güçlendi.