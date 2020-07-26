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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maç bitimiyle beraber Emre Belözoğlu, aktif futbol kariyerine son vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de olay harekatın detayları ortaya çıktı. Buna göre İstanbul devi, kısa süre içinde dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katabilir! İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Temmuz 2020 Pazar 10:08
Güncelleme: 26.07.2020 10:55
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Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor'u sahasında konuk eden sarı lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 2019-20 sezonunu 7. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına dahi katılamadı.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu daha kaliteli yapmak adına 'A sınıfı' bir transfer hazırlığında.
Aktarılan bilgilere göre dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etmeye hazır.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki dünya yıldızı ve uluslararası basında çıkan o haber;