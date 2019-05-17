Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımın en formda isimlerinden biri olan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın transferi için görüşmeler başladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 17.05.2019 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





