Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!
Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımın en formda isimlerinden biri olan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın transferi için görüşmeler başladı.
17 Mayıs 2019 Cuma 20:02
Güncelleme: 17.05.2019 20:02
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda büyük bir revizyon yaşanacak.
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Sözleşmesi bitecek olan çoğu oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda son haftalarda oldukça formda bir grafik çizen Makedon futbolcu için görüşmeler başladı.
İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...