Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde takımın en formda isimlerinden biri olan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın transferi için görüşmeler başladı.
17 Mayıs 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 17.05.2019 20:02
Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda büyük bir revizyon yaşanacak.

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Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Sözleşmesi bitecek olan çoğu oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

Sarı-lacivertli takımda son haftalarda oldukça formda bir grafik çizen Makedon futbolcu için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas transferi için görüşmeler resmen başladı!

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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