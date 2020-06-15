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Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı çok sert esiyor. Isla ile yollarını ayırdığını duyuran sarı-lacivertlilerde birçok yıldız topun ağzında. Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'i de yollama kararı alan Kanarya'da büyük skandalın ardından takımın yıldızı da gönderilecek. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Riva'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

15 Haziran 2020 Pazartesi 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





