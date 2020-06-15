Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı çok sert esiyor. Isla ile yollarını ayırdığını duyuran sarı-lacivertlilerde birçok yıldız topun ağzında. Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'i de yollama kararı alan Kanarya'da büyük skandalın ardından takımın yıldızı da gönderilecek. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Riva'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdüyordu.
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Bu bağlamda sarı-lacivertliler Isla ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırması beklenen Kanarya'da ikinci yolcu ise Mevlüt Erdinç...
Bu sezon 11 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki futbolcuyla, sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenilmişti.
FLAŞ BİR AYRILIK KARARI DAHA ALINDI
Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan yıldız ismin de takımdan gönderileceği ortaya çıktı.