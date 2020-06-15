Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı çok sert esiyor. Isla ile yollarını ayırdığını duyuran sarı-lacivertlilerde birçok yıldız topun ağzında. Isla'dan sonra Mevlüt Erdinç'i de yollama kararı alan Kanarya'da büyük skandalın ardından takımın yıldızı da gönderilecek. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Riva'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdüyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Bu bağlamda sarı-lacivertliler Isla ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırması beklenen Kanarya'da ikinci yolcu ise Mevlüt Erdinç...

Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

Bu sezon 11 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki futbolcuyla, sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenilmişti.

Fenerbahçe'de büyük skandal! Yollar ayrılıyor

FLAŞ BİR AYRILIK KARARI DAHA ALINDI

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan yıldız ismin de takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA