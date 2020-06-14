Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Yaz transfer döneminde kadroda büyük bir yapılanmaya giderek birçok oyuncusuyla yolları ayıran Fenerbahçe, takıma verim sağlayamayan Michael Frey'i kiralık olarak Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e göndermişti. Son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Alman takımında işler pek de iyiye gitmiyor... | Son dakika Fenerbahçe haberleri