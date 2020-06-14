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14 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Yaz transfer döneminde kadroda büyük bir yapılanmaya giderek birçok oyuncusuyla yolları ayıran Fenerbahçe, takıma verim sağlayamayan Michael Frey'i kiralık olarak Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e göndermişti. Son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Alman takımında işler pek de iyiye gitmiyor... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

14 Haziran 2020 Pazar 17:32 Güncelleme: 14.06.2020 17:41
Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında 2.64 milyon Euro karşılığında Zürih'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, beklenen performansı gösterememişti.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Yaz transfer döneminde kadroda yapılanmaya giden sarı-lacivertli ekip, Frey için beklenilen teklifi alamayınca Almanya Bundesliga ekibi Nürnberg'e 100 bin Euro karşılığında kiralık olarak göndermişti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından mayıs ayı başında yeniden başlayan Bundesliga 2'de Frey ve arkadaşları için işler pek de iyiye gitmedi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

Ligde son 5 maçında 1 mağlubiyet alan Nürnberg'in galibiyet hasreti toplamda 7 maça yükseldi. Toplamda 33 puanı bulunan Alman ekibi, küme potasının yalnızca 2 puan yukarısında 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Dibe vurdu...

FREY BU MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNAYAMADI

Nürnberg'in son olarak Greather Fürth'e 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11 başlayan Michael Frey, 60. dakikada yerini Mikael Ishak'a bıraktı.

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