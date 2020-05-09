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Fenerbahçe'de Bjelica ve Pellegrini derken bomba isim geliyor!
Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde opsiyon istemeyen ve bunun dışındaki bir takım isteklerinde de geri atamayan Nenad Bjelica sabırları taşırdı. Fenerbahçe, Nenad Bjelica ve Manuel Pellegrini derken bomba bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler, kulüp takımı çalıştırmak isteyen teknik adama teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından gözler yeni sezona çevrildi ve geleceğin takımını kurmak için çalışmalar başladı.
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Sarı-lacivertlilerde bir yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.
Ersun Yanal'ın ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme Pellegrini ve Bjelica gelmişti.
BJELICA'DA SORUN ÇIKTI
Önümüzdeki yıl yapılacak genel kurul nedeniyle teklif edilen 1+3 yıllık sözleşmeyi Hırvat teknik direktör Bjelica sorun etti.
Ancak Fenerli kurmayların yapılan 1+3 yıllık opsiyonlu tekliften geri adım atmadığı öğrenildi.