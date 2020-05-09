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Fenerbahçe'de Bjelica ve Pellegrini derken bomba isim geliyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde opsiyon istemeyen ve bunun dışındaki bir takım isteklerinde de geri atamayan Nenad Bjelica sabırları taşırdı. Fenerbahçe, Nenad Bjelica ve Manuel Pellegrini derken bomba bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler, kulüp takımı çalıştırmak isteyen teknik adama teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





