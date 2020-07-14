Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kanarya'da, son olarak alınan Sivasspor mağlubiyeti moralleri hayli bozmuştu. Öte yandan sarı lacivertlilerde Ozan Tufan sorunu yaşanıyor. Asıl mevki orta saha olmasına karşın yıldız futbolcu yine bambaşka bir bölgede değerlendirilecek. İşte detaylar...
14 Temmuz 2020 Salı 11:18
Güncelleme: 14.07.2020 11:26
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Sahasında Sivas'a yenilerek Avrupa Kupalarına katılma umutlarını azaltan Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi yine kadro sıkıntısı yaşanıyor.
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Sezon başından beri çözüm üretilemeyen stoper problemi Beşiktaş deplasmanında sarı-lacivertlilerin en büyük derdi olacak.
Cezası biten Serdar Aziz takıma geri dönecek ancak bu sefer de sakatlanan bir diğer stoper Falette, Avrupa Kupaları için büyük önem taşıyan derbide görev yapamayacak.
GÖREV OZAN'A Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Jailson ve Gustavo'dan sonra stoperde denenen Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında Serdar Aziz'in partneri olacak.
2-1 kaybedilen Sivas maçında yaptığı hatalarla iki gole vize çıkarmasına rağmen Ozan Tufan derbide stoper olarak sahne alacak.