Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! 'Bunun affı yok' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! "Bunun affı yok"

Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! "Bunun affı yok"

Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli ile ilgili tartışmalar sürerken, kulüp yaptığı açıklama ile Fransız futbol adamının istifa ettiğini duyurmuştu. Comolli ile başkan Ali Koç arasında geçen ve ayrılığa neden olan diyalog ortaya çıktı...

17 Ocak 2020 Cuma 09:00 Güncelleme: 17.01.2020 09:00
Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! Bunun affı yok

Fenerbahçe'de dün resmi siteden yapılan açıklama ile sportif direktör Damien Comolli'nin istifa ettiği bildirildi. Fransız direktör son günlerde kulüp içinde tartışma konusu olmuştu.

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Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! Bunun affı yok

Comolli'yi ayrılığa götüren sebepler belli olurken, kulüp başkanı Ali Koç ile yaptığı son görüşmedeki olay diyalog ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! Bunun affı yok

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına seçildiğinde ilk icraat olarak göreve Damien Comolli'yi getirmiş, futbolu kendisine emanet ettiğini söylemişti.

Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! Bunun affı yok

Taraftarlar ise son yapılan Simon Falette transferine tepki gösterip Fransız spor adamını istifaya davet edince Comolli de bu eleştirilere Twitter hesabı açarak cevap vermiş, olayı "Başkan istedi ben aldım"a getirmişti.

Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu! Bunun affı yok

Başkan Koç, Antalya'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak "Şimdilik bizimle, ama özünde yanlış bir açıklama. Konuyu görüşeceğiz" diyerek bu ayrılığın sinyalini vermişti. Koç-Comolli görüşmesi dün gerçekleşti.

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