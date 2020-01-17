Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli ile ilgili tartışmalar sürerken, kulüp yaptığı açıklama ile Fransız futbol adamının istifa ettiğini duyurmuştu. Comolli ile başkan Ali Koç arasında geçen ve ayrılığa neden olan diyalog ortaya çıktı...