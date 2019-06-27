Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ekonomik olarak da zor günler geçiriyor. Maddi konularda büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde transferlerin açıklanması için UEFA'nın kararı bekleniyor. Buna karşılık Kanarya'da sözleşmesi biten futbolcular tek tek yollanırken, yüksek maaşlı futbolcularda elden çıkarılmaya çalışılıyor. Listenin başında ise Alper Potuk var. Fakat Fenerbahçe son günlerde Alper Potuk'la ilgili büyük sıkıntı yaşıyor. İşte detaylar...
27 Haziran 2019 Perşembe 09:42 Güncelleme: 27.06.2019 09:44
Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler meydana geldi.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılacak oyuncular yavaş yavaş netlik kazanıyor.

Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Yeni transferleri açıklamak için UEFA kararını bekleyen Kanarya'da sözleşmesi biten futbolcular da birer birer takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Teknik Direktör Ersun Yanal, sözleşmesi olupta kadroda düşünmediği isimleri de yönetime iletti.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Fenerbahçe yönetimi de yüksek maaş alıp kadroda düşünülmeyen oyuncular ile yolları ayırma planı yapıyor.

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