Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe ekonomik olarak da zor günler geçiriyor. Maddi konularda büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde transferlerin açıklanması için UEFA'nın kararı bekleniyor. Buna karşılık Kanarya'da sözleşmesi biten futbolcular tek tek yollanırken, yüksek maaşlı futbolcularda elden çıkarılmaya çalışılıyor. Listenin başında ise Alper Potuk var. Fakat Fenerbahçe son günlerde Alper Potuk'la ilgili büyük sıkıntı yaşıyor. İşte detaylar...

27 Haziran 2019 Perşembe 09:42 Güncelleme: 27.06.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





