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Emre transferinde Fenerbahçe taraftarını üzen detay! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Takımdaki lider ve savaşçı isim eksikliği Emre Belözoğlu ile çözülecek. 2015 yılında ayrılığını televizyondan öğrenen Emre Belözoğlu sarı-lacivertli formaya yeniden kavuşurken, Fenerbahçeli taraftarlar o yıl belki de Fenerbahçe'yi başarısızlıklara sürükleyen kararları yeniden hatırladı. İşte Fenerbahçe'den koparılan 8 isim ve o dönem yaşananlar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 11:39
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Fenerbahçe, transferde yüksek harcamalarla dikkatleri üzerine çekse de sportif anlamda hep sınıfta kaldı.
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Kanarya 2015'te takımdan ayrılan isimlerin yeri doldurulamadı.
Fenerbahçe, sportif başarı anlamında son 5 yılı kupasız geçerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2015-16 sezonundan itibaren transferde yüksek harcamalarla başarı hedefleyen ancak hedeflerine ulaşamayan sarı-lacivertliler, ekonomik anlamda da geriledi.
UEFA Finansal Fair Play kriterleriyle uğraşan sarı-lacivertlilerde özellikle 2015 yaz döneminde takımdan ayrılan isimler dikkat çekiyor.