Emre transferinde Fenerbahçe taraftarını üzen detay! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Takımdaki lider ve savaşçı isim eksikliği Emre Belözoğlu ile çözülecek. 2015 yılında ayrılığını televizyondan öğrenen Emre Belözoğlu sarı-lacivertli formaya yeniden kavuşurken, Fenerbahçeli taraftarlar o yıl belki de Fenerbahçe'yi başarısızlıklara sürükleyen kararları yeniden hatırladı. İşte Fenerbahçe'den koparılan 8 isim ve o dönem yaşananlar...