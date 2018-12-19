Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Comolli'den büyük temizlik!

Yönetim yeni transferlere kadroda yer açmak için çalışmalara başladı. Reyes, Dirar'ın yanı sıra bekleneni veremeyen Slimani ve Benzia topun ağzında.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:35:20 Güncelleme: 09:52:06
Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik!

Transfer için gözünü karartan Fenerbahçe'de kadroda da temizlik yapılacak.

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Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik!

Tarihin en kötü ilk yarı performansına imza atan takımdan en az 4-5 oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik!

Gidecek isimleri ağırlıklı olarak yabancı oyuncular oluşturacak. Nedeni ise yabancı kontenjanının dolu olması.

Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik!

Hedefteki futbolcuların başında verim alınamayan Carlos Kameni ve Diego Reyes ile kadro dışı bırakılan Nabil Dirar geliyor.

Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik!

COMOLLI KULÜP ARIYOR
Sezon başında büyük ümitlerle kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan İslam Slimani ve Yassine Benzia'nın da sözleşmelerinin feshi gündemde.

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