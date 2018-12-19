Fenerbahçede Ali Koç ve Comolliden büyük temizlik! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Comolli'den büyük temizlik!
Yönetim yeni transferlere kadroda yer açmak için çalışmalara başladı. Reyes, Dirar'ın yanı sıra bekleneni veremeyen Slimani ve Benzia topun ağzında.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:35:20
Güncelleme: 09:52:06
Transfer için gözünü karartan Fenerbahçe'de kadroda da temizlik yapılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihin en kötü ilk yarı performansına imza atan takımdan en az 4-5 oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Gidecek isimleri ağırlıklı olarak yabancı oyuncular oluşturacak. Nedeni ise yabancı kontenjanının dolu olması.
Hedefteki futbolcuların başında verim alınamayan Carlos Kameni ve Diego Reyes ile kadro dışı bırakılan Nabil Dirar geliyor.
COMOLLI KULÜP ARIYOR
Sezon başında büyük ümitlerle kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan İslam Slimani ve Yassine Benzia'nın da sözleşmelerinin feshi gündemde.