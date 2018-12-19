Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'ın Giresunspor 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal, muhtemel kadroyu belirledi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:20:38
Güncelleme: 15:24:00
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı-lacivertlilere bu maçta iki farkla yenilmemek yetecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından 2. maçına çıkacak olan Ersun Yanal, kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Deneyimli teknik adam, sakatlıktan dönen Roberto Soldado'yu ilk 11 başlatacak.