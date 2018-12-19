Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Ersun Yanal'ın Giresunspor 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal, muhtemel kadroyu belirledi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 15:20:38 Güncelleme: 15:24:00
Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı-lacivertlilere bu maçta iki farkla yenilmemek yetecek.

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Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu

Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından 2. maçına çıkacak olan Ersun Yanal, kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Deneyimli teknik adam, sakatlıktan dönen Roberto Soldado'yu ilk 11 başlatacak.

Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu

Berke Özer

Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu

Mauricio Isla

Ersun Yanalın Giresunspor 11i belli oldu

Diego Reyes

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