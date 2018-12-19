Ali Koçun Avrupaya gitmeme fikrine büyük tepki: Bu kadar geri vites...

MURAT ÖZBOSTAN

Büyük hedefler koyup 7 ayda bu kadar geri vites yapmak kaygı verici bir durum. Avrupa kupaları hangi takım için olursa olsun önemlidir. Bir vizyondur, haykırıştır, başarıdır, sponsordur. En önemlisi de prestijdir. Eğer Fenerbahçe ekonomik olarak bu kadar kötü bir durumda ise bunu çözecek olan da yönetimdir. Galatasaray da ciddi bir süreç yaşadı. UEFA'ya anlattı, mücadele etti. Onların durumu da vahimdi. Ama bir şekilde denetimle ikna edebiliyorsunuz.