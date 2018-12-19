Ali Koçun Avrupaya gitmeme fikrine büyük tepki: Bu kadar geri vites...

Ali Koç'un Avrupa'ya gitmeme fikrine büyük tepki: "Bu kadar geri vites..."
Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, Ali Koç'un gündem yaratan sözlerini Sabah'ta masaya yatırdı.
AHMET ÇAKAR
Ali Koç göreve gelirken, "Bizim yönetim ve kulüp olarak her şeyimiz şeffaf ve yasal olacak ayrıca Avrupa'nın en büyük 10 kulübü arasına gireceğiz' demişti. Şimdi karakucak işlere başlıyor. 'Gözü karartacağız, Avrupa'dan ceza alacağız, Türkiye'de şampiyonluk için oynayacağız' demek tam bir üçüncü dünya ülkesi kulüp başkanı yaklaşımıdır. O zaman Aziz Yıldırım'ın günahı neydi? Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı har vurup harman savurmakla, bütçeyi negatifleştirmekle suçladı. Peki gözü karartıp trilyonlarca liralık transfer yapmak sağlıklı ve normal bir iş mi? Hem Avrupa'ya gitmeyip UEFA'dan ağır bir ceza alacaksın hem de kulübün bütçesini daha da zora sokacaksın.
Trilyonluk transferler yaptığında, bu sene şampiyon mu olacaksın? Ronaldo, Messi gelse bu Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de ilk 2 ya da 3'e girmesi çok zor. Peki sorarım, bu paralar nereden bulunacak? Ali Koç kendi cebinden mi verecek? Yoksa bulduğu kredilerle kulübü daha da fazla borcun içine mi sokacak? Sayın Ali Koç 'Vizyon' dedi, sonra oyuncuları otobüsle Akhisar'dan İstanbul'a getirdi. 'Sağlıklı bir finans sistemi kuracağız' dedi, şimdi 'Dağıtıyoruz, gözü karartıyoruz' dedi. Yaptıkları asla kabul edilemez.
GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün basın toplantısındaki açıklamasında, ne yaparlarsa yapsınlar her türlü Finansal Fair Play'i geçemeyeceklerini açıkça ifade etti. Yani sezon sonunda kulübe zaten Avrupa'dan men cezası gelecek ise önümüzdeki sezonun yatırımına şimdiden başlamak bence mantıklı bir karar olur. Şunu da vurgulamak gerekir ki bugüne kadar bunu bu kadar açık söyleyen yönetici olmamıştı. Sonuçta sadece futbol ile mutlu olan bir camia var. 2020 için şampiyonluk hesabı yapılıyor ve hesapların tutması planlanıyorsa buna 'krizi fırsata çevirmek' diyebiliriz.
MURAT ÖZBOSTAN
Büyük hedefler koyup 7 ayda bu kadar geri vites yapmak kaygı verici bir durum. Avrupa kupaları hangi takım için olursa olsun önemlidir. Bir vizyondur, haykırıştır, başarıdır, sponsordur. En önemlisi de prestijdir. Eğer Fenerbahçe ekonomik olarak bu kadar kötü bir durumda ise bunu çözecek olan da yönetimdir. Galatasaray da ciddi bir süreç yaşadı. UEFA'ya anlattı, mücadele etti. Onların durumu da vahimdi. Ama bir şekilde denetimle ikna edebiliyorsunuz.
Sonuçta ceza kesin değil. Bir yandan ekonomiden bahsedip bir yandan 'Gerekirse gözümüzü karartıp transfer yapacağız' demek yaman bir çelişki. Bu yaklaşım Fenerbahçe'yi kısa vadede değil orta vadede etkiler. Diyelim Fenerbahçe şampiyon oldu. İkinci Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'ne gitti ve 50 milyon Euro'yu aldı. Bunu telafi etmek için bir kez daha ceza alacak kadar harcama mı yapacaksınız? Bu işin sonu yok!..