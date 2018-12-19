Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan Comolli'ye ilk veto!

Fenerbahçe'de tartışmaların odak noktası haline gelen Damien Comolli ile Ersun Yanal arasında ilk görüş ayrılığı!..
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:43:06 Güncelleme: 11:10:18
Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto!

Fenerbahçe'de tartışmaların odak noktası haline gelen Damien Comolli ile Ersun Yanal arasında ilk görüş ayrılığı!..

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Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto!

Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına kurtarıcı olarak getirilen Ersun Yanal, dün basının karşısına geçerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto!

İmza töreninde konuşan Ersun Yanal, taraftarı umutlandıran açıklamalar yaptı.

Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto!

Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız. 4. yıldızı takmak için var gücümüzle çalışacağız, bunu yapacağız" dedi.

Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto!

COMOLLI İLE YANAL ARASINDA İLK GÖRÜŞ AYRILIĞI
İmza töreninde yer alan ve eleştiri oklarının hedef haline gelen Comolli ile Ersun Yanal ise ilk görüş ayrılığını yaşadı.

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