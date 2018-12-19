Ersun Yanaldan Comolliye ilk veto! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan Comolli'ye ilk veto!
Fenerbahçe'de tartışmaların odak noktası haline gelen Damien Comolli ile Ersun Yanal arasında ilk görüş ayrılığı!..
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:43:06
Güncelleme: 11:10:18
Fenerbahçe'de tartışmaların odak noktası haline gelen Damien Comolli ile Ersun Yanal arasında ilk görüş ayrılığı!..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başına kurtarıcı olarak getirilen Ersun Yanal, dün basının karşısına geçerek resmi sözleşmeyi imzaladı.
İmza töreninde konuşan Ersun Yanal, taraftarı umutlandıran açıklamalar yaptı.
Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız. 4. yıldızı takmak için var gücümüzle çalışacağız, bunu yapacağız" dedi.
COMOLLI İLE YANAL ARASINDA İLK GÖRÜŞ AYRILIĞI
İmza töreninde yer alan ve eleştiri oklarının hedef haline gelen Comolli ile Ersun Yanal ise ilk görüş ayrılığını yaşadı.