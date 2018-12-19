Hıncal Uluç: Bay Teferruat’ın yapacağı buydu işte!.
Duayen yazar Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasını değerlendirdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:39:33
Güncelleme: 10:41:57
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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında "Ersun Yanal gündemimizde yok. Yarın da olmayacak" dedikten sonra tecrübeli teknik adamla anlaşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
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"Yeni Fenerbahçe" diye Aziz Yıldırım'ı hem de nasıl deviren, ama daha ilk sezonunun yarısı olmadan tornistan edip, "Eski Fener"e dönen Ali Koç Başkan acaba dersini aldı mı?.
Kafasındaki inandıklarını anında çöpe atıp, tribünlere ve sosyal medyaya teslim olanların "Lider" olamayacaklarını anladın mı, Başkan?. "Ersun Yanal gündemimizde yok. Yarın da olmayacak" dedikten sonra, tükürdüğünü yalayan kişiden ne olur, hele bi sen söyle!.
Bak Ali Koç kardeşim!. "Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktığında seni en çok destekleyen kişiydim. Comolli'den başlayarak yaptıklarının doğru olduğunu yazdım ve söyledim.. "Yeni Fenerbahçe, sihirbaz sopası dokunuşu ile olmaz. Sabır lazım" dedim.. Comolli, Arsen Wenger'i bulan ve ısrarla, inatla Arsenal'e getiren ve tutan adamdı. Gerisini dünya biliyor.
Futbol dünyasında "Formül" yok. Öyle olsa her kulüp başarılı olurdu. Frekans var. Bazen uymuyor.. Hoca da uymuyor, futbolcu da.. "Yeniköy Kasabı" diye kovduğumuz adam, İspanya'yı Dünya Şampiyonu yaptı!. Ne dünya şampiyonu hocalar da İstanbul'da tutunamadı.