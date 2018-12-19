Hıncal Uluç: Bay Teferruat’ın yapacağı buydu işte!.

Bak Ali Koç kardeşim!.

"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktığında seni en çok destekleyen kişiydim.

Comolli'den başlayarak yaptıklarının doğru olduğunu yazdım ve söyledim..

"Yeni Fenerbahçe, sihirbaz sopası dokunuşu ile olmaz. Sabır lazım" dedim..

Comolli, Arsen Wenger'i bulan ve ısrarla, inatla Arsenal'e getiren ve tutan adamdı. Gerisini dünya biliyor.