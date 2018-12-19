Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Mbaye Diagne'ye flaş teklif!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'den flaş hamleler gelmeye başladı. Ersun Yanal'ın imzasından sonra transfer çalışmaları hız kazandı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:34 Güncelleme: 11:45:40
Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif!

ÖNCE COCU GÖNDERİLDİ
Sezon başında takımın başına getirilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Phillip Cocu'yla yollar ayrıldı.

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Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif!

ERSUN YANAL'LA ANLAŞILDI
Ali Koç'un daha önce "gündemimizde yok ve gelecekte de olmayacak" dediği Ersun Yanal'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif!

"GEREKİRSE GÖZÜMÜZÜ KARARTIRIZ"
İmza töreninde konuşan Ali Koç, "Transferde gözümüzü karartacağız. Gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacak kadroyu kuracağız" dedi.

Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif!

VE İLK HAMLE FORVET HATTINA!
Bu açıklamaların ardından bomba bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı!

Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif!

FLAŞ İDDİA!
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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