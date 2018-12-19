Fenerbahçeden Mbaye Diagneye flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Mbaye Diagne'ye flaş teklif!
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'den flaş hamleler gelmeye başladı. Ersun Yanal'ın imzasından sonra transfer çalışmaları hız kazandı.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 10:10:34
Güncelleme: 11:45:40
ÖNCE COCU GÖNDERİLDİ
Sezon başında takımın başına getirilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Phillip Cocu'yla yollar ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ERSUN YANAL'LA ANLAŞILDI
Ali Koç'un daha önce "gündemimizde yok ve gelecekte de olmayacak" dediği Ersun Yanal'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
"GEREKİRSE GÖZÜMÜZÜ KARARTIRIZ"
İmza töreninde konuşan Ali Koç, "Transferde gözümüzü karartacağız. Gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacak kadroyu kuracağız" dedi.
VE İLK HAMLE FORVET HATTINA!
Bu açıklamaların ardından bomba bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızına kancayı taktı!
FLAŞ İDDİA!
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.