Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok! - Galeri - Fotomaç
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Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a tepki: Böyle bir lüks yok!
Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Ali Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyebiliriz" açıklamasına tepki gösterdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 09:43:32
Güncelleme: 09:49:35
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmeme gibi bir lüksü yok. Büyük kulüp yöneticileri, aldıkları futbolculardan ne kadar kazık yiyorlar onu düşünsünler..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyüklere teklif edilen futbolcuların küçüklere bu tekliflerin 5'te, 6'da biriyle gittiklerini biliyoruz..
Koç, "Avrupa'ya gitmektense, şampiyon kadroyu kurmak daha doğru olacaktır" derken, teslim olduğu Comolli'nin transferlerinden memnunsa, o zaman bir diyeceğimiz yok..
Ali Koç şunu diyebiliyor mu; "Biz bu futbolcuları gerçek değerlerine aldık." O zaman kimse bir şey diyemez. Ama mal ortada..
Verilen paralar, futbolcuların kalitesi net gözüküyor. O zaman Koç dahil Türkiye'deki yöneticiler önce aynaya bakmalılar..
Ali Koç'a haksızlık yapmayalım. Koç'un paraya ihtiyacı yok. Geldiği gün de, aldığı kulübün durumu herkesin malumu. Ama az hata yapması lazım. Şu ana kadar çok yaptı..