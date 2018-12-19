Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a tepki: Böyle bir lüks yok!

Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Ali Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyebiliriz" açıklamasına tepki gösterdi.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 09:43:32 Güncelleme: 09:49:35
Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmeme gibi bir lüksü yok. Büyük kulüp yöneticileri, aldıkları futbolculardan ne kadar kazık yiyorlar onu düşünsünler..

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Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Büyüklere teklif edilen futbolcuların küçüklere bu tekliflerin 5'te, 6'da biriyle gittiklerini biliyoruz..

Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Koç, "Avrupa'ya gitmektense, şampiyon kadroyu kurmak daha doğru olacaktır" derken, teslim olduğu Comolli'nin transferlerinden memnunsa, o zaman bir diyeceğimiz yok..

Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Ali Koç şunu diyebiliyor mu; "Biz bu futbolcuları gerçek değerlerine aldık." O zaman kimse bir şey diyemez. Ama mal ortada..

Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Verilen paralar, futbolcuların kalitesi net gözüküyor. O zaman Koç dahil Türkiye'deki yöneticiler önce aynaya bakmalılar..

Erman Toroğludan Ali Koça tepki: Böyle bir lüks yok!

Ali Koç'a haksızlık yapmayalım. Koç'un paraya ihtiyacı yok. Geldiği gün de, aldığı kulübün durumu herkesin malumu. Ama az hata yapması lazım. Şu ana kadar çok yaptı..

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