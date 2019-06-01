Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitiren Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim yaşanıyor. Tam anlamıyla bir yaprak dökümü başlayan sarı-lacivertlilerde Skrtel ve Slimani de ayrılacaklar kervanına katılıyor. İşte 2 oyuncunun transferdeki yeni rotaları...
1 Haziran 2019 Cumartesi 06:58 Güncelleme: 01.06.2019 07:03
Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu


Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de radikal kararlar alınıyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya'da takımdan gidecek oyuncular tek tek netleşmeye başlıyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Valbuena, Soldado, Neustadter ve Ayew'in ardından takımda 2 ayrılık daha gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Geride bıraktığımız sezonda takımın en faydalı oyuncularından biri olarak gösterilen Slovak futbolcu Martin Skrtel ile orta yolu bulamayan sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu ile yollarını ayırıyor.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık daha! Yeni adresleri belli oldu

Öte yandan takımda beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Slimani'nin de kiralık sözleşmesi bitti.

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