Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, sürpriz bir transferde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Fransız futbolcu ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun kadroya katılması için Zajc transferinin belirleyici olacağı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





