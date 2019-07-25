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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, sürpriz bir transferde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Fransız futbolcu ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun kadroya katılması için Zajc transferinin belirleyici olacağı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ile anlaşma sağlandı.

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Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu transferinde sona geldi.

Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Sarı-lacivertliler transferi yakın zamanda duyurmayı planlıyor.

Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer Zajc'ın satışına bağlı.

Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Sarı-lacivertli yönetim Zajc'ın ederini bulup elden çıkarılmasının ardından transferi sonlandıracak. İşte son detaylar...

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