Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, sürpriz bir transferde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Fransız futbolcu ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun kadroya katılması için Zajc transferinin belirleyici olacağı iddia edildi. İşte son gelişmeler...
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ile anlaşma sağlandı.
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Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu transferinde sona geldi.
Sarı-lacivertliler transferi yakın zamanda duyurmayı planlıyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer Zajc'ın satışına bağlı.
Sarı-lacivertli yönetim Zajc'ın ederini bulup elden çıkarılmasının ardından transferi sonlandıracak. İşte son detaylar...