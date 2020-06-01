Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde büyük oynuyor... Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan her iki kulüp de, yeşil sahaların ardından transferde karşı karşıya geldi. Rus basınından yansıyan iddialara göre İstanbul'un iki devi, süper golcü için ezeli bir yarışa başladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Haziran 2020 Pazartesi 18:14 Güncelleme: 01.06.2020 18:23
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için ezeli bir rekabete girmiş durumda. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transferde ince eleyip sık dokurken, sezonun sona ermesiyle beraber ayrılması beklenilen Muriqi için adaylarını belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

Bu bağlamda gelecek sezon için golcü konusunda sıkıntı çekmek istemeyen sarı lacivertlilerde öncelik Süper Lig'e kolay alışacak bir ismi bulmak.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

GALATASARAY'DA SON DURUM...

Galatasaray'da ise öncelikli hedef şampiyonluk... Sarı kırmızılılar, 2019-20 sezonu sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

Bununla beraber Galatasaraylı yetkililer, sezonun sona ermesinin ardından Andone'nin de ayrılışıyla beraber bir golcü arayacak.

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