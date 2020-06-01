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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Süper golcü için...

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde büyük oynuyor... Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan her iki kulüp de, yeşil sahaların ardından transferde karşı karşıya geldi. Rus basınından yansıyan iddialara göre İstanbul'un iki devi, süper golcü için ezeli bir yarışa başladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Haziran 2020 Pazartesi 18:14 Güncelleme: 01.06.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





