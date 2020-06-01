Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi'nin yanına bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da bir süredir arayışlar devam ediyordu. Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız golcüden flaş açıklamalar geldi.
1 Haziran 2020 Pazartesi 16:10 Güncelleme: 01.06.2020 16:10
Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız golcüden sarı-lacivertli takımla ilgili transfer sözleri geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Bu sezon santfor bölgesinde Mevlüt Erdinç'ten beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de gol yükü Vedat Muriqi'nin omuzlarına binmişti.

Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Kosovalı golcü her ne kadar iyi bir sezonu geride bıraksa da formsuz olduğu dönemde sarı-lacivertli takım kazanmakta oldukça güçlük çekti.

Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Gelecek sezon Muriqi'le birlikte gol yükünü çekecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Fenerbahçe'de bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

Yıldız golcüden flaş Fenerbahçe sözleri! ''Amacım...''

Bu arayışlar doğrultusunda Reading forması giyen George Puscas sarı-lacivertli takımda öne çıkan isim oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA