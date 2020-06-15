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Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler, yeni 10 numarasını kadroya katmaya çok yakın. Arabistan basınında yer alan bilgilere göre müzakerelerde son aşamaya gelindi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
15 Haziran 2020 Pazartesi 13:47
Güncelleme: 15.06.2020 14:45
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Fenerbahçe, transferde vites yükseltti... Gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalarına başlayan Kanarya'da transfer bombası patlıyor.
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Sezon başında kadroda dahil edilen Max Kruse'den Fenerbahçe camiası çok şey beklemişti...
Alman yıldız, goller ve asistler üretse de takımın aldığı mağlubiyetler zirveden koparmış ve bu sonuçlar camiada eleştirilere neden olmuştu.
Sezonun sona ermesiyle beraber Kruse'nin takımdan ayrılması beklenirken Fenerbahçe, vakit kaybetmeden yeni isimlere yönelmeyi tercih etti.
Bu bağlamda rotasını Arabistan'a çeviren Kanarya, daha önce Porto'da da forma giyen Al Hilal'in yıldızı Carlos Eduardo'ya talip oldu.