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Fenerbahçe transferde gözünü ona dikti! Romanya'dan 21'lik süper yetenek...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan sezonu üst sıralarda tamamlamak isterken, bir yandan da yeni takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Yunan basını, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, 21'lik yetenek için Kanarya'nın devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

9 Haziran 2020 Salı 14:51 Güncelleme: 09.06.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





