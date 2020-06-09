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Fenerbahçe transferde gözünü ona dikti! Romanya'dan 21'lik süper yetenek...
Fenerbahçe transferde gözünü ona dikti! Romanya'dan 21'lik süper yetenek...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, bir yandan sezonu üst sıralarda tamamlamak isterken, bir yandan da yeni takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Yunan basını, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularıyla paylaşırken, 21'lik yetenek için Kanarya'nın devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
9 Haziran 2020 Salı 14:51
Güncelleme: 09.06.2020 15:15
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer için dört koldan saldırıyor...
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Sarı lacivertli kurmaylar, uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isterken, kaliteli bir kadro ve futbol yapılanması ile taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacak 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber, takviyelerini kısa süre içerisinde açıklamak isteyen Fenerbahçe, rotasını Romanya'ya çevirdi.
Vedat Muriqi'nin olası ayrılığı göz önüne alındığında en az Kosovalı golcü kadar kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızını da Avrupa pazarında Muriqi gibi yüksek fiyata satabilmek istiyor.
Bu bağlamda genç bir yeteneği kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ismi Yunan basını ortaya çıkardı.